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СКА в овертайме победил «Ак Барс» на Кубке чемпионов

21:34
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СКА в овертайме победил «Ак Барс» на Кубке чемпионов со счетом 3:2. Автором решающей шайбы стал защитник Степан Фальковский.

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Турнир обладателей Кубка Гагарина

«Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Ожиганов — 3 (бол., Бурдасов, Марченко), 7:26 — 0:1. Галимов — 1 (Хенкель, Кэмпфер), 17:01 — 1:1. Вей — 1 (бол., Бурдасов), 48:32 — 1:2. Янчевский — 1 (Рукавишников, Воронков), 53:07 — 2:2. Фальковский — 1 (бол., Марченко, Вей), 61:01 — 2:3.

Вратари: Бобков — Самонов.

Судьи: Морозов, Раводин.

18 августа. Казань. ЛДС «Татнефть Арена».

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Иван Шитик все материалы автора

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