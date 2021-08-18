СКА в овертайме победил «Ак Барс» на Кубке чемпионов
21:34
СКА в овертайме победил «Ак Барс» на Кубке чемпионов со счетом 3:2. Автором решающей шайбы стал защитник Степан Фальковский.
Хоккей
Товарищеские матчи. Клубы
Турнир обладателей Кубка Гагарина
«Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Ожиганов — 3 (бол., Бурдасов, Марченко), 7:26 — 0:1. Галимов — 1 (Хенкель, Кэмпфер), 17:01 — 1:1. Вей — 1 (бол., Бурдасов), 48:32 — 1:2. Янчевский — 1 (Рукавишников, Воронков), 53:07 — 2:2. Фальковский — 1 (бол., Марченко, Вей), 61:01 — 2:3.
Вратари: Бобков — Самонов.
Судьи: Морозов, Раводин.
18 августа. Казань. ЛДС «Татнефть Арена».
Читайте также
Адвокаты Мамаева были удивлены, что суд обязал спортсмена выплачивать детям четверть своего дохода после развода с Аланой
Левандовски обставил Холанна, у Нагельсманна — первый трофей в карьере. «Бавария» продолжает собирать титулы
2
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю