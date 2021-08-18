Гендиректор «Торпедо» рассказал о работе клуба с молодыми игроками

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов рассказал о работе клуба с молодыми игроками.

«Мы сменили фарм-клуб: в спортивном плане «Академия Михайлова» нам более интересна. Также и с точки зрения логистики нас все устраивает. Троих игроков мы уже туда отправили.

Вызов в сборную России Максима Федотова и выбор Ильи Федотова на драфте — позитивные вещи, говорящие о том, что мы что-то делаем правильно. То, что сейчас молодые братья Федотовы и Александр Пелевин находятся в «Торпедо», означает, что мы в них верим. Но это пока только аванс. Все в их руках», — цитирует Харламова сайт КХЛ.