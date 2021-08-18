Немировски заявил, что рассчитывает в предстоящем сезоне на Мурыгина

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски заявил, что рассчитывает в предстоящем сезоне на голкипера Алексея Мурыгина.

«Мурыгина мы подписали не просто так. Мы знали на что он способен, плюс к этому он неплохо проявил себя на тренировках и в игре с «Динамо». Поэтому мы на него рассчитываем. А кто будет первым номером, станет понятно перед чемпионатом.

Что касается легионеров, то в прошлом сезоне мы были недовольны качеством их игры на льду. Этим летом мы это поправили. Наш новый иностранный легион должен быть сильнее», — цитирует тренера сайт КХЛ.

34-летний хоккеист победил тяжелое онкологическое заболевание, из-за которого был вынужден пропустить два сезона. В феврале 2019 года у голкипера диагностировали высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины.

Победивший рак вратарь вернулся в большой хоккей. Мурыгин продолжит карьеру спустя два года