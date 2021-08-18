Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Немировски заявил, что рассчитывает в предстоящем сезоне на Мурыгина

21:00
Теги:

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски заявил, что рассчитывает в предстоящем сезоне на голкипера Алексея Мурыгина.

«Мурыгина мы подписали не просто так. Мы знали на что он способен, плюс к этому он неплохо проявил себя на тренировках и в игре с «Динамо». Поэтому мы на него рассчитываем. А кто будет первым номером, станет понятно перед чемпионатом.

Что касается легионеров, то в прошлом сезоне мы были недовольны качеством их игры на льду. Этим летом мы это поправили. Наш новый иностранный легион должен быть сильнее», — цитирует тренера сайт КХЛ.

34-летний хоккеист победил тяжелое онкологическое заболевание, из-за которого был вынужден пропустить два сезона. В феврале 2019 года у голкипера диагностировали высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины.

Победивший рак вратарь вернулся в большой хоккей. Мурыгин продолжит карьеру спустя два года

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/08/18/487288.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Диетолог рассказала об опасности яблок
Европа в замешательстве: чем грозит ЕС наплыв мигрантов из Афганистана
Видео: Суперураган сносит дома и рушит стены в Москве
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд