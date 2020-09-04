СКА удержал победный счет в матче с «Нефтехимиком»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» принимал СКА. Гости одержали победу со счетом 2:1.

В составе питерцев отличились Игорь Ожиганов и Антон Бурдасов. У хозяев единственная шайба на счету Александра Кучерявенко.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Ожиганов — 1 (Антипин, Подколзин), 12:47 — 0:1. Бурдасов — 1 (бол., Ткачев, Бенгтссон), 39:33 — 0:2. Кучерявенко — 1 (Семенов, Бикмуллин), 50:08 — 1:2.

Вратари: Барулин (58:25 — 59:58) — Самонов.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 31 (8+11+12) — 40 (15+8+17).

Судьи: Оленин, Фатеев.

4 сентября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».