СКА удержал победный счет в матче с «Нефтехимиком»
21:16
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» принимал СКА. Гости одержали победу со счетом 2:1.
В составе питерцев отличились Игорь Ожиганов и Антон Бурдасов. У хозяев единственная шайба на счету Александра Кучерявенко.
Хоккей
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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Ожиганов — 1 (Антипин, Подколзин), 12:47 — 0:1. Бурдасов — 1 (бол., Ткачев, Бенгтссон), 39:33 — 0:2. Кучерявенко — 1 (Семенов, Бикмуллин), 50:08 — 1:2.
Вратари: Барулин (58:25 — 59:58) — Самонов.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 31 (8+11+12) — 40 (15+8+17).
Судьи: Оленин, Фатеев.
4 сентября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».