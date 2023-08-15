СКА продлил контракты с защитниками Пашниным и Педаном

СКА подписал новые контракты с защитниками Михаилом Пашниным и Андреем Педаном, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашения с игроками рассчитаны до конца сезона-2024/25.

34-летний Пашнин выступает за СКА с сезона-2022/2023. В прошлом сезоне защитник провел за армейцев 40 матчей и набрал 6 (3+3) очков с показателем полезности «+4».

30-летний Педан также играет за СКА с сезона-2022/2023. В минувшем розыгрыше КХЛ на счету игрока было 25 (7+18) очков в 80 матчах.