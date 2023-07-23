СКА продлил контракт с нападающим Гребенщиковым

СКА на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Святославом Гребенщиковым.

Новое соглашение 29-летнего хоккеиста рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Сезон-2022/23 нападающий начал в составе «Адмирала», но в конце декабря 2022 года вернулся в СКА.

Всего в прошедшем сезоне Гребенщиков провел 31 матч в регулярном чемпионате и набрал 7 (4+3) очков. В плей-офф КХЛ на его счету 13 матчей и 5 (2+3) очков.