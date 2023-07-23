СКА продлил контракт с нападающим Гребенщиковым
СКА на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Святославом Гребенщиковым.
Новое соглашение 29-летнего хоккеиста рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2024 года.
Сезон-2022/23 нападающий начал в составе «Адмирала», но в конце декабря 2022 года вернулся в СКА.
Всего в прошедшем сезоне Гребенщиков провел 31 матч в регулярном чемпионате и набрал 7 (4+3) очков. В плей-офф КХЛ на его счету 13 матчей и 5 (2+3) очков.
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|6
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|9
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|0
|0
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|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
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|0
|0
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|12
|Трактор
|0
|0
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