КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

СКА подтвердил переход Каменева

20:30
Владислав Каменев. Фото ХК СКА
Владислав Каменев. Фото ХК СКА
Теги:

Форвард «Колорадо» Владислав Каменев подписал контракт со СКА, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2021/22, игрок будет выступать под 98-м номером.

Права на Каменева армейцы получили в результате трехсторонней сделки с участием «Металлурга» и «Трактора» в июне 2020 года.

В регулярном чемпионате НХЛ-2019/20 Каменев провел 38 матчей и набрал 8 (1+7) очков, а накануне плей-офф не вошел в список игроков, которые ведут борьбу за Кубок Стэнли. В полуфинальной серии Западной конфереции «Колорадо» уступает «Далласу» (2-3).

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/vladislav-kamieniev-v-ska/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир