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СКА подписал новый контракт с Фантенбергом до 2023 года

15:19
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Защитник СКА Оскар Фантенберг подписал новый контракт с петербуржцами, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним шведом рассчитано до 30 апреля 2023 года.

В текущем сезоне Фантенберг провел 41 матч в КХЛ и набрал 7 (0+7) очков.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-podpisal-novyi-kontrakt-s-oskarom-fantienbierghom/

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