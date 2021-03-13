СКА подписал новый контракт с Фантенбергом до 2023 года
15:19
Защитник СКА Оскар Фантенберг подписал новый контракт с петербуржцами, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 29-летним шведом рассчитано до 30 апреля 2023 года.
В текущем сезоне Фантенберг провел 41 матч в КХЛ и набрал 7 (0+7) очков.
? Самое время для отличной новости!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) March 13, 2021
Продлили контракт с Оскаром Фантенбергом. Еще минимум два года шведский защитник проведет в форме СКА ??
?: https://t.co/pCwR69Zycv pic.twitter.com/QhGnydqRn9
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/ska-podpisal-novyi-kontrakt-s-oskarom-fantienbierghom/
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