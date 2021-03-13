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Брагин: «СКА в серии против «Динамо» надо поплотнее играть со звеном Шипачева»

13:24
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Главный тренер СКА Валерий Брагин поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ, где соперниками петербуржцев станет московское «Динамо».

«В регулярном чемпионате мы проиграли все четыре матча «Динамо», мы должны устранить и преодолеть недостатки, которые присутствуют. Мы готовимся очень серьезно — и тактически, и физически. Хотим, чтобы команда подошла к серии в оптимальной физической форме и правильно играла. Надо поплотнее играть со звеном Вадима Шипачева», — приводит слова Брагина ТАСС.

Стартовый матч серии пройдет 18 марта в Санкт-Петербурге. В первом раунде плей-офф СКА в пяти матчах обыграл минское «Динамо», московский клуб оказался сильнее «Северстали».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10896849

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