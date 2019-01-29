СКА обыграл "Металлург", одержав пятую победу подряд

СКА победил "Металлург" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. Заброшенными шайбами в составе петербургского клуба отметились нападающие Алексей Бывальцев, Наиль Якупов и Сергей Плотников.

СКА занимает 1-е место в Западной конфереции, имея в активе 89 очков. "Металлург" с 74 баллами располагается на 4-й строчке на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Голы: Любимов - 11 (Береглазов, Ольшанский), 34:23 - 1:0. Бывальцев - 5 (Гавриков), 42:19 - 1:1. Якупов - 18 (Прохоркин, Гусев), 49:16 - 1:2. Плотников - 17 (п.в., Каблуков), 59:56 - 1:3.

Вратари: Кошечкин (58:18 - 59:56) - Шестеркин.

Штраф: 2 - 2.

Броски: 24 (9+9+6) - 15 (5+4+6).

Судьи: Оскирко, Ромасько.

29 января. Магнитогорск. "Арена-Металлург".

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