СКА не взял Кочеткова на выездную серию

СКА отправился на четвертый в сезоне выезд, в рамках которого запланированы три игры. Голкипер Петр Кочетков пропустит выездную серию команды, сообщает официальный сайт клуба.

13 октября в Нижнем Новгороде СКА встретится с «Торпедо», 15 октября в Балашихе проведет встречу с «Авангардом», а 17 октября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком».

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