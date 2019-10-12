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СКА не взял Кочеткова на выездную серию

18:08
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СКА отправился на четвертый в сезоне выезд, в рамках которого запланированы три игры. Голкипер Петр Кочетков пропустит выездную серию команды, сообщает официальный сайт клуба.

13 октября в Нижнем Новгороде СКА встретится с «Торпедо», 15 октября в Балашихе проведет встречу с «Авангардом», а 17 октября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.ska.ru

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