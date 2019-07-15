СКА и "Дизель" произвели обмен. Савунов стал игроком питерской команды

СКА и "Дизель" произвели обмен, сообщает официальный сайт питерского клуба. Команда из Пензы получила денежную компенсацию, а в Санкт-Петербург переезжает нападающий Данил Савунов.

Савунов в 2019-м был выбран на драфте НХЛ под 174-м номером клубом "Аризона".

Выступал за "Дизелист" в НМХЛ и за "Дизель" в ВХЛ. В рамках "ВХЛ-Кубка Шелкового пути" провел 45 матчей и набрал 15 (6+9) очков.

Хоккеист является игроком молодежной сборной России и кандидатом на поездку на МЧМ-2020. На Кубке Черного моря в трех матчах нападающий набрал 4 (2+2) очка.

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