«Сибирь» подписала контракт с Белоусовым
Форвард Георгий Белоусов подписал контракт с «Сибирью», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано на один год.
Белоусов с 2018 года выступал за «Автомобилист». В минувшем сезоне форвард провел 51 матч, в которых набрал 22 (6+16) очка. В плей-офф на его счету 3 (1-2) очка в 7 матчах.
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