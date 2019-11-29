«Сибирь» обыграла «Йокерит» и прервала серию из восьми поражений

«Йокерит» дома проиграл «Сибири» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Хельсинки. В составе гостей отличились нападающие Никита Коротков, Юусо Пуустинен и Микаэль Руохомаа — дважды.

У «Йокерита» единственную шайбу забросил форвард Брайан О'Нилл.

Для «Сибири» эта победа стала первой после серии из восьми поражений.

«Йокерит» с 37 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» — 7-я строчка и 35 баллов (Восточная).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: О`Нилл — 10 (мен.), 7:47 — 1:0. Пуустинен — 9 (бол., Пелтола, Руохомаа), 8:04 — 1:1. Коротков — 2 (Романцев), 27:46 — 1:2. Руохомаа — 7 (бол., Йокипакка), 45:17 — 1:3. Руохомаа — 8 (п.в., Пелтола), 58:03 — 1:4.

Вратари: Калниньш (57:47 — 58:03) — Сятери.

Штраф: 32 — 14.

Броски: 37 (10+14+13) — 19 (3+8+8).

Судьи: Акузовский, Овчинников.

29 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

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