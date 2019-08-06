Шумаков - про трюк Кучерова и финт Дацюка

Форвард "Авангарда" Сергей Шумаков в интервью "СЭ" рассказал о скандальном уходе из ЦСКА, скитаниях по Америке и тяжелой жизни в Челябинской области.

– Трюк Кучерова сможете повторить?

– Не пробовал.

– А финт Дацюка?

– Нет. Это только Павел и сможет повторить, мне кажется. Финт Форсберга? Могу.

– Про кучеровский финт у Широкова спросите.

– Он может – я видел.

– Широков Кучерова и научил. А чему еще вы хотели бы научиться?

– Бросать сильнее и точнее. Финты-то у меня есть. Но они раз в сезон проходят. И то – хорошо если раз в сезон. На поле нельзя просто задумать финт. Все ведь от ситуации зависит, правильно? Я же не могу катить к воротам, зная, что я сделаю. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)

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