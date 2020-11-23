Шипачев: «Встреча с руководством повлияла на «Динамо»

Форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:2).

— Очень хотелось поздравить ветеранов, руководство, болельщиков, — приводит слова Шипачева официальный сайт КХЛ. — Надо дальше продолжать играть здорово и развивать наш великий клуб.

Мы разбирали «Трактор»: хорошая команда, высоко идет в турнирной таблице, в составе есть исполнители. Здорово в средней зоне встречают. То, что челябинцы не давали играть СКА — бывают такие моменты, мы тоже иногда так играем. Главное — результат, и если они наверху, то значит в полном порядке.

Встреча с руководством повлияла на «Динамо», но по большому счету мы проделали тяжелую работу в перерыве, которая приносит свои плоды сейчас. Владимир Васильевич сказал, что надо работать. У нас тренировки, и выходными даже не пахнет, как бы это ни было плохо для нас. Пока это приносит результат, мы будем работать. Всем хочется выигрывать, радовать себя, тренерский штаб, болельщиков и всех родных. Так что без труда не вытащишь и рыбку из пруда.