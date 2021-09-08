Шипачев оформил дубль в третьем матче кряду со старта сезона КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев оформил дубль в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (идет второй период, счет — 2:1).

Свою вторую шайбу 34-летний форвард забросил в начале второго периода броском от синей линии. Таким образом, Шипачев оформил дубль в третьем матче кряду начиная со старта сезона.

Ворота «Авангарда» защищает Шимон Грубец. Единственный гол у омского клуба забил Арсений Грицюк.