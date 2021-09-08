Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Вячеслав Войнов набрал первое очко за московское «Динамо» в матче с «Авангардом»

20:25
Теги:

Защитник московского «Динамо» Вячеслав Войнов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

31-летний хоккеист набрал первое очко за «Динамо» в дебютном матче за команду. Он ассистировал Вадиму Шипачеву, который забросил свою пятую шайбу в сезоне.

В последний раз олимпийский чемпион Пхенчхана и двукратный обладатель Кубка Стэнли выходил на лед в официальном матче, играя за «Авангард» в Кубке Гагарина-2020 в первом раунде в серии с «Салаватом Юлаевым» (2-4).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина. При всем уважении, их время прошло». Интервью первого тренера Кучерова
Родственники выселили из квартиры отца-одиночку с дочерью в Москве
Что делать если банкомат не вернул карту
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд