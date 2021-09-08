Вячеслав Войнов набрал первое очко за московское «Динамо» в матче с «Авангардом»

Защитник московского «Динамо» Вячеслав Войнов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

31-летний хоккеист набрал первое очко за «Динамо» в дебютном матче за команду. Он ассистировал Вадиму Шипачеву, который забросил свою пятую шайбу в сезоне.

В последний раз олимпийский чемпион Пхенчхана и двукратный обладатель Кубка Стэнли выходил на лед в официальном матче, играя за «Авангард» в Кубке Гагарина-2020 в первом раунде в серии с «Салаватом Юлаевым» (2-4).