Вячеслав Войнов набрал первое очко за московское «Динамо» в матче с «Авангардом»
20:25
Защитник московского «Динамо» Вячеслав Войнов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».
31-летний хоккеист набрал первое очко за «Динамо» в дебютном матче за команду. Он ассистировал Вадиму Шипачеву, который забросил свою пятую шайбу в сезоне.
В последний раз олимпийский чемпион Пхенчхана и двукратный обладатель Кубка Стэнли выходил на лед в официальном матче, играя за «Авангард» в Кубке Гагарина-2020 в первом раунде в серии с «Салаватом Юлаевым» (2-4).
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