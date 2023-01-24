Шалунов повторил рекорд «Локомотива» по голам в одном сезоне КХЛ

«Локомотив» одержал победу над «Витязем» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Одну из шайб в составе ярославцев забил нападающий Максим Шалунов. Для него этот гол стал 24-м в нынешнем сезоне.

Таким образом, он повторил рекорд «Локо» в истории КХЛ: ранее 24 гола за одну регулярку забивал только форвард Йозеф Вашичек в сезоне-2010/11.

Больше 24-х шайб в Ярославле на высшем уровне забрасывали только в суперлиге и Межнациональной хоккейной лиге.