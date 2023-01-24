«Спартак» в овертайме победил минское «Динамо»
«Спартак» в овертайме победил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.
Автором победного гола стал нападающий Андрей Локтионов, который поразил пустые ворота, когда минчане решили снять вратаря и выпустить лишнего полевого игрока в овертайме.
В составе столичной команды голами также отметились Александр Хохлачев, Максим Цыплаков и Матвей Заседа.
У гостей по шайбе забросили Степан Звягин, Седрик Пакетт и Никита Зорькин.
«Спартак» набрал 57 очков в 55 матчах и занимает 7-е место в Западной конференции. Минское «Динамо» с 54 баллами после 55 игр располагается на 8-й строчке Запада.
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«Спартак» (Москва) — «Динамо Мн» (Минск) — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы: Хохлачев — 16 (Локтионов, Принс), 0:24 — 1:0. Звягин — 1 (Душак, Горбунов), 9:01 — 1:1. Цыплаков — 8 (Савиков), 14:11 — 2:1. Пакетт — 11 (Спунер, Шинкевич), 33:34 — 2:2. Заседа — 14 (бол., Квартальнов), 36:53 — 3:2. Зоркин — 6 (Дерябин), 56:14 — 3:3. Локтионов — 11 (п.в.), 60:35 — 4:3.
Вратари: Рибар — Колосов (60:07).
Штраф: 18 — 12.
Броски: 25 (5+9+10+1) — 34 (10+14+10+0).
Судьи: Гашилов, Наумов.
24 января. Москва. Мегаспорт.
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