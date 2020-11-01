«Северсталь» забросила 5 шайб «Йокериту»
«Северсталь» обыграла «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Голы: Вовченко — 5 (бол., Петунин, Адамчук), 4:25 — 1:0. Савинайнен — 6 (Лев, Регин), 8:44 — 1:1. О`Нилл — 3 (Кивисте), 29:43 — 1:2. Кара — 1 (мен., Петунин), 36:37 — 2:2. Вовченко — 6 (бол., Петунин, Няттинен), 46:11 — 3:2. Думбадзе — 2 (п.в.), 59:04 — 4:2. Гераськин — 4 (п.в., Вихарев), 59:53 — 5:2.
Вратари: Подъяпольский — Калниньш (58:03 — 58:03, 59:17 — 59:53).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 31 (6+13+12) — 22 (12+6+4).
Судьи: Ансонс, Кулев.
1 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 1392 зрителя.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/?type=conference