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«Северсталь» забросила 5 шайб «Йокериту»

19:41

«Северсталь» обыграла «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Вовченко — 5 (бол., Петунин, Адамчук), 4:25 — 1:0. Савинайнен — 6 (Лев, Регин), 8:44 — 1:1. О`Нилл — 3 (Кивисте), 29:43 — 1:2. Кара — 1 (мен., Петунин), 36:37 — 2:2. Вовченко — 6 (бол., Петунин, Няттинен), 46:11 — 3:2. Думбадзе — 2 (п.в.), 59:04 — 4:2. Гераськин — 4 (п.в., Вихарев), 59:53 — 5:2.

Вратари: Подъяпольский — Калниньш (58:03 — 58:03, 59:17 — 59:53).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 31 (6+13+12) — 22 (12+6+4).

Судьи: Ансонс, Кулев.

1 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 1392 зрителя.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/?type=conference

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