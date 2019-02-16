"Северсталь" победила "Трактор" благодаря дублю Монахова

"Северсталь" обыграла "Трактор" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:2. Дублем в составе череповецкого клуба отметился нападающий Сергей Монахов.

"Северсталь" с 48 очками занимает 10-е место в Западной конференции. "Трактор" располагается на 8-м месте на Востоке, имея в активе 56 баллов.

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"Северсталь" (Череповец) - "Трактор" (Челябинск) - 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)

Голы: Монахов - 6 (Кинрейд, Лапенков), 0:24 - 1:0. Монахов - 7 (Лекомцев, Якимов), 10:39 - 2:0. Бэйлен - 6 (бол., Томас, Исаев), 17:47 - 2:1. Хохлов - 4 (Эштон, Трубачев), 24:45 - 3:1. Петунин - 4 (мен.), 31:15 - 4:1. Ерофеев - 2 (Кокуев, Рыбаков), 53:50 - 4:2.

Вратари: Фурх - Демченко (Судницин, 31:15).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 23 (10+4+9) - 21 (8+10+3).

Судьи: Сергеев, Соин.

16 февраля. Череповец. "Ледовый дворец".

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