«Северсталь» отдала Белозерова в «Ладу» в обмен на денежную компенсацию

«Лада» произвела обмен с «Северсталью». В тольяттинский клуб перешел нападающий Андрей Белозеров, а череповецкий клуб взамен получил денежную компенсацию, cообщается в официальном Twitter «Лады».

В этом сезоне Белозеров выступал за «Молот-Прикамье», с которым у «Северстали» заключен договор о сотрудничестве. В 19 матчах за пермский клуб Андрей набрал 11 (5+6) очков.

«Лада» произвела обмен с «Северсталью» @severstalclub . В Тольятти переходит нападающий Андрей Белозеров, взамен череповецкий клуб получил денежную компенсацию.



Белозеров воспитанник челябинского «Мечела». В «Ладе» он будет выступать под 93 номером. pic.twitter.com/4K68BHuIbI — ХК «Лада» Тольятти (@hc_lada) October 29, 2019

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков