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«Северсталь» отдала Белозерова в «Ладу» в обмен на денежную компенсацию

12:22
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«Лада» произвела обмен с «Северсталью». В тольяттинский клуб перешел нападающий Андрей Белозеров, а череповецкий клуб взамен получил денежную компенсацию, cообщается в официальном Twitter «Лады».

В этом сезоне Белозеров выступал за «Молот-Прикамье», с которым у «Северстали» заключен договор о сотрудничестве. В 19 матчах за пермский клуб Андрей набрал 11 (5+6) очков.

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