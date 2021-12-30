Московское «Динамо» на выезде проиграло «Северстали»

«Северсталь» выиграла у московского «Динамо» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Дмитрий Моисеев, Руслан Абросимов, Кирилл Пилипенко и Даниил Вовченко. У гостей дубль сделал Оскар Линдберг.

Клуб из Череповца набрал 57 очков и занимает пятое место на «Западе». У «Динамо» 61 очко и второе место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 4:2 (3:0, 0:2, 1:0)

Голы: Моисеев — 4 (Алексеев), 8:19 — 1:0. Абросимов — 1 (Хлыстов), 9:54 — 2:0. Пилипенко — 11 (Вовченко), 13:46 — 3:0. Линдберг — 7 (Белов, Петунин), 22:15 — 3:1. Линдберг — 8 (бол., О`Делл, Войнов), 33:52 — 3:2. Вовченко — 12 (Кодола), 47:12 — 4:2.

Вратари: Шугаев — Еременко (Бочаров, 13:46, 58:52).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (12+14+4) — 34 (10+14+10).

Судьи: Беляев, Гофман.

30 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».