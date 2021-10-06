Сергей Зубов: «Делаем ставку на каждую игру, у нас стенка сзади нас. Мы приперты к ней»

Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:3).

«Пытались всю игру создавать моменты. Конечно, допустили ошибки, схватили удаления. Приятно было видеть ребят, которые вернулись в состав. Забили неплохой гол. В целом, не хватало нам силенок и не удалось найти отскок. Тяжелое поражение.

Несмотря на то, что дали отдохнуть Маттссону, мы делаем ставку на каждую игру, у нас стенка сзади нас. Мы приперты к ней. Маховский держал нас в игре и очень достойно сыграл. Наверное, мы где-то на полшага отставали от соперника. Но в третьем периоде имели достаточно шансов. Не получилось», — цитирует тренера сайт КХЛ.