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Сергей Зубов: «Делаем ставку на каждую игру, у нас стенка сзади нас. Мы приперты к ней»

20:12
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Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:3).

«Пытались всю игру создавать моменты. Конечно, допустили ошибки, схватили удаления. Приятно было видеть ребят, которые вернулись в состав. Забили неплохой гол. В целом, не хватало нам силенок и не удалось найти отскок. Тяжелое поражение.

Несмотря на то, что дали отдохнуть Маттссону, мы делаем ставку на каждую игру, у нас стенка сзади нас. Мы приперты к ней. Маховский держал нас в игре и очень достойно сыграл. Наверное, мы где-то на полшага отставали от соперника. Но в третьем периоде имели достаточно шансов. Не получилось», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/06/490696.html

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Иван Шитик все материалы автора

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