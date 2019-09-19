Сергей Светлов: «Смогли сыграть без ошибок только первый период»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов объяснил причины поражения в матче с ЦСКА (0:4).

— Сегодня мы смогли сыграть без ошибок только первый период, — цитирует Светлова официальный сайт «Адмирала». — Класс ЦСКА сыграл свою роль. Соперник не оставили нам шансов. Противник хорошо использовал наши ошибки реализовал свои моменты. Жалко, что мы ни одного гола не забили. Моменты были, большинство было.

На такие команды, как ЦСКА и другие лидеры чемпионата, настроя большого не надо. Сама по себе хорошая мотивация, когда у тебя хороший противник. Ты можешь себя проявить, посмотреть на свои ошибки. Хороший противник выявляет, какие проблемы у тебя есть. И над этими проблемами потом необходимо работать.

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