Сергей Мозякин: «НХЛ? Я сделал карьеру в КХЛ»

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин поделился мнением, заиграл бы он в НХЛ. На драфте 2002 года форвард был выбран «Коламбусом» под общим 263-м номером.

— Когда я получил серьезную травму лица в начале своей карьеры, они прислали мне футболку и фотографию с драфта, желая восстановления, — цитирует The Athletic Мозякина. — Других контактов с ними у меня не было.

Дело в том, что я сделал карьеру в КХЛ. Не думаю, что история терпит сослагательного наклонения. Не вижу смысла обсуждать, что бы произошло, если бы я выбрал НХЛ. Мог бы сделать лучше, мог бы сделать хуже — мы никогда не узнаем. Оставлю дискуссии профессионалам. Пусть думают, спорят и судят.