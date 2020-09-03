КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Сергей Калинин: «Трактор» должен был выигрывать, но пропустил голы на контратаках»

21:40
Теги:

Форвард «Трактора» Сергей Калинин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:3).

— Мы создали много опасных моментов, должны были выигрывать, но пропустили голы на контратаках, — приводит слова Калинина официальный сайт КХЛ. — Неприятно, но поработаем над ошибками.

Главный тренер Анвар Гатиятулин отсутствовал на нашей скамейке, но все равно он был с нами, на игре была совместная работа. Мы старались выполнять все то, что от нас требовали. Быть капитаном «Трактора» для меня — большая ответственность. Постараюсь оправдать доверие.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/09/03/472207.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир