Сергей Калинин: «Трактор» должен был выигрывать, но пропустил голы на контратаках»

Форвард «Трактора» Сергей Калинин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:3).

— Мы создали много опасных моментов, должны были выигрывать, но пропустили голы на контратаках, — приводит слова Калинина официальный сайт КХЛ. — Неприятно, но поработаем над ошибками.

Главный тренер Анвар Гатиятулин отсутствовал на нашей скамейке, но все равно он был с нами, на игре была совместная работа. Мы старались выполнять все то, что от нас требовали. Быть капитаном «Трактора» для меня — большая ответственность. Постараюсь оправдать доверие.