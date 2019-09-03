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Щемеров и Пилипенко покинули «Автомобилист»

14:40
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Защитник Александр Щемеров проведет сезон-2019/20 в «Лахти», а нападающий Кирилл Пилипенко — в «Югре», cообщается в официальном Twitter «Автомобилиста».

Прошлый сезон Щемеров провел в финском клубе, в 38-ми матчах набрав 6 (1+5) очков. Пилипенко вернется в «Югру», за которую он играл в прошлом году в ВХЛ, набрав 43 (20+23) очка в 55 встречах.

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