Щемеров и Пилипенко покинули «Автомобилист»
14:40
Защитник Александр Щемеров проведет сезон-2019/20 в «Лахти», а нападающий Кирилл Пилипенко — в «Югре», cообщается в официальном Twitter «Автомобилиста».
Прошлый сезон Щемеров провел в финском клубе, в 38-ми матчах набрав 6 (1+5) очков. Пилипенко вернется в «Югру», за которую он играл в прошлом году в ВХЛ, набрав 43 (20+23) очка в 55 встречах.
??Александр Щемеров и Кирилл Пилипенко возвращаются на сезон в Финляндию и «Югру» соответственноhttps://t.co/SJKoP8Kegj pic.twitter.com/vTkemY6Yip— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) September 3, 2019