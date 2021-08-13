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«Сибирь» обыграла магнитогорский «Металлург» на Мемориале Ромазана

19:15
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«Сибирь» одержала победу над «Металлургом» на Мемориале Ромазана. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу новосибирского клуба.

В составе победителей отличились Никита Коротков, Вячеслав Литовченко и Антон Ведин. У «Металлурга» единственную шайбу забросил Николай Голдобин.

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Мемориал И. Ромазана

«Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Коротков — 2 (Кудако, Ермаков), 18:56 — 0:1. Литовченко — 2, 25:52 — 0:2. Голдобин — 1 (бол., Коростелев, Майе), 43:36 — 1:2. Ведин — 3 (п.в.), 59:02 — 1:3.

Вратари: Олкинуора (58:20 — 59:02) — Сятери.

Судьи: Беляев, Бондарь.

13 августа. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

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Александр Кравченко все материалы автора

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