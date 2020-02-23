«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» в овертайме
«Металлург» дома проиграл «Салавату Юлаеву» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена Металлург» в Магнитогорске.
В составе хозяев отличился нападающий Сергей Мозякин. У уфимцев — форварды Сакари Маннинен и Эдуард Гиматов.
«Металлург» с 65 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» — 68 баллов и 6-я строчка (Восточная).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Мозякин — 15, 42:56 — 1:0. Гиматов — 5 (Бурмистров, Кадейкин), 46:23 — 1:1. Маннинен — 8 (бол., Умарк), 63:41 — 1:2.
Вратари: Кошечкин — Метсола.
Штраф: 8 — 2.
Броски: 20 (5+8+5+2) — 40 (13+11+13+3).
Судьи: Одиньш, Ромасько.
23 февраля. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
Вырываем победу в Магнитогорске ? Впереди #ЗеленоеДерби ? pic.twitter.com/MQ3o1aGRDg— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) February 23, 2020