«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» в овертайме

«Металлург» дома проиграл «Салавату Юлаеву» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена Металлург» в Магнитогорске.

В составе хозяев отличился нападающий Сергей Мозякин. У уфимцев — форварды Сакари Маннинен и Эдуард Гиматов.

«Металлург» с 65 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» — 68 баллов и 6-я строчка (Восточная).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Мозякин — 15, 42:56 — 1:0. Гиматов — 5 (Бурмистров, Кадейкин), 46:23 — 1:1. Маннинен — 8 (бол., Умарк), 63:41 — 1:2.

Вратари: Кошечкин — Метсола.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 20 (5+8+5+2) — 40 (13+11+13+3).

Судьи: Одиньш, Ромасько.

23 февраля. Магнитогорск. «Арена-Металлург».