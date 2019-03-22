"Салават Юлаев" обыграл "Автомобилист" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

"Салават Юлаев" в пятом матче четвертьфинала Кубка Гагарина обыграл "Автомобилист" со счетом 4:1. Уфимцы вышли в полуфинал, победив в серии со счетом 4-1.

За выход в финал "Салават" поборется с "Авангардом", который также в пяти матчах победил "Барыс".

В другом полуфинале сыграют СКА и ЦСКА​.

КХЛ. Кубок Гагарина-2019

1/2 финала Восточной конференции

Пятый матч

"Автомобилист" (Екатеринбург) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Хартикайнен - 6 (Панин, Ларсен), 1:02 - 0:1. Ткачев - 3 (бол., Ларсен, Хартикайнен), 4:14 - 0:2. Умарк - 3 (Кемппайнен), 30:29 - 0:3. Кемппайнен - 7 (Хартикайнен), 42:09 - 0:4. Чесалин - 1, 51:36 - 1:4.

Вратари: Коварж - Метсола.

Штраф: 33 - 29.

Броски: 36 (9+8+19) - 19 (8+8+3).

Судьи: Оленин, Соин.

22 марта. Екатеринбург. КРК "Уралец".

Счет в серии: 1-4 (0:1, 2:0, 1:2 ОТ, 2:4)