Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров в эфире YouTube-канала «СЭ» рассказал о своем отношении к потолку зарплат.

- Отчасти согласен, что СКА и ЦСКА стали слабее. Каким-то клубам потолок помог, каким-то — нет. По этому поводу у меня двоякое мнение. Если потолок вводить, то бюджет большинства клубов должен быть приближен к 800-900 миллионам. Тогда было бы интересно — многие сильные игроки могли поехать зарабатывать в другие команды. Многие хоккеисты выбирают не подольше отыграть в одном клубе, а ездят за деньгами — где больше дают, туда и едут. С этим потолком хоккеисты просто стали получать намного меньше, чем раньше. (Михаил Зислис, Алексей Шевченко)