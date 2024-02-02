Ротенберг — о победе над ЦСКА: «Они играли матч жизни»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:1).
— Тяжелый матч против сильного соперника. Они играли матч жизни, — приводит слова Ротенберга официальный сайт клуба. — Игра высочайшего уровня при полных трибунах — хоккейный праздник. Наши ребята — молодцы, держали удар, сыграли самоотверженно, проявили характер. Забили хорошие голы. Тем важнее победа, когда выигрываешь в такой тяжелейшей борьбе. Но это всего лишь одна игра — уже история. Продолжаем работать, готовимся к следующей игре.
— Если бы вам перед началом сезона сказали, что вы в «регулярке» обыграете ЦСКА шесть раз — поверили бы?
— Я бы ответил на этот вопрос так: «Самая важная игра — следующая». Здесь всегда много деталей, ведь хоккей — командная игра, интеллектуальная игра. Кстати, мы завтра поедем играть в шахматы. Будем дальше развивать игровое мышление — в том числе и за счет него мы побеждаем. Вы даже не представляете, как наши ребята работают в зале — весь год, с первой тренировки. Какую огромную работу они проделывают — я это вижу каждый день. Мы работаем — мы побеждаем. Работа и дисциплина. Для нас все только начинается. Мы готовимся к плей-офф.
СКА набрал 81 очко в 58 матчах и занимает первое место на «Западе». ЦСКА находится на шестой строчке с 65 баллами.
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