Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг объяснил, почему Валерий Брагин был назначен на пост главного тренера сборной России.

— Брагин в системе ФХР уже много лет, и здесь вопрос не только в фигуре главного тренера, здесь вопрос всего во всем штабе. Хоккей — это игра деталей. Роль главного тренера самая важная, но значимость специалиста по защитникам, игре в меньшинстве или большинстве так же велика, — приводит слова Ротенберга РИА «Новости». — Каждый должен быть лучшим на своем месте. Это коллективный труд. Мы с Валерием Николаевичем много лет думали и обсуждали, как нам вернуть хоккей, который подходит нам по нашей же культуре. Сборная СССР Тихонова и Тарасова — это доминирование на льду, красивые шайбы, комбинации. Это раскаты с оставлениями на набегающего, каждый мог импровизировать на льду, потому что у игрока в голове было множество заготовленных комбинаций. Защитник мог завершить атаку на пятачке как нападающий. Но при этом была и дисциплинированная, железобетонная оборона. Это не только атакующий хоккей. Оборона начиналась в зоне атаки при потере шайбы — сборная СССР уже тогда применяла прессинг. Это так называемый тотальный хоккей. Мы не копируем эту модель, а берем ее за основу и совершенствуем под современные реалии.

— Все равно у болельщиков к федерации возникает вопрос: сборная достигла поставленной цели — выиграла Олимпиаду, но меняется тренер и начинается четырехлетний цикл, проходит еще два года — снова смена тренера. Фактически три встряски за четыре года.

— Необходимо давать людям возможность, шанс. Мы хотим постоянно побеждать. Вот мы, например, общаемся с тренером. Он красиво и правильно все рассказывает, у нас есть полное понимание будущего процесса. Но нам надо проверить его в деле. Мы даем возможность главному тренеру проявить себя, и дальше вопрос — получилось это у тренера или нет. Достигли ли мы результата, действуем ли мы по нашей модели игры, которую изначально задумали. Возможности ждать у нас нет. Основное — это победа.

— Всегда в связке идет сборная плюс СКА. Можно ли считать плюсом для тренерского штаба ваше видение петербургского клуба как базового?

— У нас нет такого определения, как базовый клуб сборной. Мы рассуждаем по-другому. Вот мы имеем 20 человек условно, которые могут сыграть в сборной, но им ничего не гарантировано. Вообще. Мы их готовим по нашей системе. Эта подготовка идет весь год. Сейчас с июля идут игровая практика и матчи. Это дает возможность главному тренеру подготовить тех игроков, на которых он сможет рассчитывать на все сто. Чтобы они были готовы играть, как было на Играх в 2018 году, когда был установлен своеобразный мировой рекорд — 15 человек из одного клуба в составе сборной.

— Если их 15, то почему это не базовый клуб?

— Это устаревшее понятие. Базовый клуб — все клубы, которые готовят кандидатов в национальную сборную.