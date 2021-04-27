Рейдеборн хочет остаться в КХЛ, но готов рассматривать предложения из Швеции

Голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн, чей контракт с клубом истекает 30 апреля, рассказал, где намерен продолжить карьеру.

«Хотелось бы остаться в КХЛ. Но возвращение в Швецию всегда остается вариантом», — приводит слова голкипера HockeyNews.se.

29-летний шведский вратарь перешел в «Ак Барс» в 2019 году. В нынешнем сезоне на его счету 29 сыгранных матчей в регулярном чемпионате с коэффициентом надежности 1,82 и пять матчей в плей-офф (1,68). Всего за два сезона в КХЛ он провел 70 игр. Процент отраженных бросков — 92,3, коэффициент надежности — 1,96.