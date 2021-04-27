Маркус Юнг может вернуться в КХЛ
22:10
Нападающий «Линчепинга» Маркус Юнг может вернуться в КХЛ. У 30-летнего шведа есть предложение от одного из клубов лиги, сообщает Corren.
В сезоне-2019/20 Юнг выступал за «Адмирал», но после временного закрытия клуба вернулся на родину и подписал контракт с «Линчепингом» на три года. Однако в договоре прописано условие, что игрок может досрочно покинуть команду, если получит выгодное предложение.
В этом сезоне Юнг провел в чемпионате Швеции 45 матчей и набрал 36 (11+25) очков.
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Экс-фигуристка сборной — о финансовом положении спортсменов: «После чемпионата России просила маму скинуть денег на кофе»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю