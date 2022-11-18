Ребров рассказал, что тренер «Спартака» Абаскаль был инициатором похода на матч КХЛ с ЦСКА

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал, что главный тренер футбольной команды Гильермо Абаскаль был инициатором похода тренерского штаба команды на хоккейный матч красно-белых с ЦСКА (2:4).

«Коллегам было интересно, Гильермо молодец — он был инициатором, сказал, давайте в перерыв сходим на хоккей. Мы выбрали день, им было необычно, интересно. Даже во время матча Гильермо показывал, кто где располагается, было видно, что он как тренер видит какие-то схемы», — сказал Ребров ТАСС.

Во время матча болельщики подарили Абаскалю хоккейный спартаковский свитер.