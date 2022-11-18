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18 ноября, 23:50

Ребров рассказал, что тренер «Спартака» Абаскаль был инициатором похода на матч КХЛ с ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал, что главный тренер футбольной команды Гильермо Абаскаль был инициатором похода тренерского штаба команды на хоккейный матч красно-белых с ЦСКА (2:4).

«Коллегам было интересно, Гильермо молодец — он был инициатором, сказал, давайте в перерыв сходим на хоккей. Мы выбрали день, им было необычно, интересно. Даже во время матча Гильермо показывал, кто где располагается, было видно, что он как тренер видит какие-то схемы», — сказал Ребров ТАСС.

Во время матча болельщики подарили Абаскалю хоккейный спартаковский свитер.

Источник: https://tass.ru/sport/16372699
Артем Ребров
ФК Спартак (Москва)
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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