Японский нападающий «Торпедо»: «Хорошо, что я не видел табло и не думал об этих секундах»
Нападающий «Торпедо» Ю Сато поделился эмоциями от своего гола в ворота «Северстали» (2:1 ОТ) за секунду до конца овертайма в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«В прошлой игре в Балашихе уступили в овертайме, а сегодня выиграли в дополнительное время. Мы хотели дома показать, что умеем играть и побеждать за пределами основного времени. Назовем это реваншем. Тем более, там были полупустые трибуны, а здесь — родные, полные!
Что касается моего гола, то да, я знал, что попаду! Кирилл Стеклов мне отдал, я услышал: «Давай сам!» я скинул назад на Игоря, а он мне обратно, и я попал. Хорошо, что я не видел табло и не думал об этих секундах, принимали решения быстро! Это был очень важный гол, и я рад!
Видел ли я плакат болельщиков на японском языке? Конечно! Там было написано «Давай, «Торпедо»!» Написано без ошибок, я заценил! Передаю привет этим болельщикам, которые нарисовали плакат, заморочились и у них классно получилось. Я не перестану повторять, что у нас лучшие болельщики, я нигде больше таких не видел. Они — невероятные!» - приводит слова японского форварда сайт нижегородцев.
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