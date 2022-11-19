Обладатель Кубка Гагарина Язьков завершил карьеру в возрасте 26 лет

Нападающий Никита Язьков в своих социальных сетях объявил о завершении спортивной карьеры.

«Очень много вопросов поступает о том, где я сейчас и в какой команде. Не буду многословным: с хоккеем я закончил по определенным причинам. Форму сжигать, конечно, не буду, но дальше больше и лучше», — написал Язьков.

26-летний хоккеист провел свой последний официальный матч в сезоне-2020/21 в ВХЛ в составе челябинского «Челмета».

В КХЛ нападающий всего сыграл 165 матчей, в которых набрал 28 (15+13) очков. Он играл в лиге за новокузнецкий «Металлург», «Ак Барс», магнитогорский «Металлург» и «Амур».

В составе казанской команды Язьков становился обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2017/18.