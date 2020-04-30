Разин сформировал тренерский штаб «Северстали» на следующий сезон

Определен полный состав тренерского штаба «Северстали» на следующий сезон. Ранее череповецкий клуб подписал новый контракт с главным тренером Андреем Разиным. Евгений Михалкевич и Андрей Карпин будут помогать ему, как и в прошлом сезоне. Александр Гольц покидает команду, сообщает официальный сайт клуба.

Пополнят же тренерский штаб три специалиста: Евгений Ставровский, Александр Крюков и Сергей Шабанов.

Ставровский — заслуженный тренер России. Воспитанник череповецкого хоккея. Работает в клубе с 1996 года. Тренерскую карьеру начинал в СДЮСШ «Северсталь». С 2011 года тренировал череповецкую молодежную команду. Возглавил «Алмаз» в сезоне 2015/2016 годов. Обладатель бронзовых медалей чемпионата МХЛ. В прошедшем сезоне входил в тренерский штаб юниорской сборной России.

Крюков — воспитанник череповецкого хоккея. На высшем уровне выступал в составе новокузнецкого «Металлурга». Также защищал цвета различных команд Высшей лиги и чемпионата Казахстана. С 2018 года работал тренером-селекционером молодежной команды «Алмаз».

Шабанов — мастер спорта по пауэрлифтингу. С 1998 года работал в центре боевых искусств. С 2017 года работал тренером по физической подготовке молодежной команды «Алмаз».