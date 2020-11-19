Разин прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение в овертайме от «Спартака» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжелая игра против прямого конкурента за выход в плей-офф. Мы начали хорошо, но шайбы влетали в наши ворота. Три очка из четырех на выезде со «Спартаком»? Я — максималист, хочется четыре», — цитирует Разина официальный сайт лиги.

После этой победы «Спартак» поднялся на четвертое место на «Западе» с 31 очком, «Северсталь» — седьмая (28 очков).