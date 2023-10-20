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Сегодня, 11:10

Порядин, Мичков и Гребенкин примут участие в Матче звезд КХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Матвей Мичков.
Фото ХК «Сочи»

20 октября завершилось голосование представителей СМИ по выбору игроков на Матч звезд КХЛ.

Дивизион Боброва: Павел Порядин («Спартак»), Матвей Мичков («Сочи»), Александр Никишин (СКА).

Дивизион Тарасова: Ярослав Лихачев («Локомотив»), Данил Аймурзин («Северсталь»), Никита Коростелев («Северсталь»).

Дивизион Харламова: Никита Гребенкин («Металлург»), Трой Джозефс («Лада»), Максим Шабанов («Трактор»).

Дивизион Чернышева: Даниил Гутик («Адмирал»), Николай Прохоркин («Сибирь»), Райли Барбер («Барыс»).

Матч звезд КХЛ пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 декабря.

Матвей Мичков
Николай Прохоркин
Павел Порядин
Райли Барбер
КХЛ
Александр Никишин
Никита Гребенкин
Никита Коростелев
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 22 14 8 31
2 Ак Барс 18 13 5 27
3 Автомобилист 21 12 9 26
4 Лада 21 10 11 24
5 Сал. Юлаев 18 11 7 22
6 Авангард 18 10 8 22
7 Трактор 21 10 11 22
8 Амур 19 8 11 21
9 Сибирь 19 8 11 19
10 Нефтехимик 19 7 12 18
11 Барыс 20 5 15 16
12 Адмирал 18 5 13 12
Западная конференция И В П О
1 Спартак 21 14 7 30
2 Локомотив 20 14 6 29
3 Динамо М 20 13 7 27
4 Торпедо 20 12 8 26
5 ЦСКА 20 11 9 23
6 Сочи 20 11 9 23
7 СКА 18 10 8 20
8 Северсталь 18 8 10 19
9 Динамо Мн 18 8 10 19
10 Куньлунь РС 23 7 16 16
11 Витязь 20 5 15 12
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