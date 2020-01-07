«Пора ставить табличку «Нырять запрещено». «Барыс» обвинил форварда «Авангарда» в симуляции

«Барыс» в своем официальном Instagram обвинил нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова в симуляции после матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» победил со счетом 3:2.

Казахстанский клуб опубликовал видео с падением Шумакова в третьем периоде и подписал его: «Пора ставить табличку «Нырять запрещено».

27-летний нападающий в нынешнем сезоне провел 42 матча, набрал в них 29 (11+18) очков.