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«Пора ставить табличку «Нырять запрещено». «Барыс» обвинил форварда «Авангарда» в симуляции

15:51
Сергей Шумаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Сергей Шумаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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«Барыс» в своем официальном Instagram обвинил нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова в симуляции после матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» победил со счетом 3:2.

Казахстанский клуб опубликовал видео с падением Шумакова в третьем периоде и подписал его: «Пора ставить табличку «Нырять запрещено».

27-летний нападающий в нынешнем сезоне провел 42 матча, набрал в них 29 (11+18) очков.

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