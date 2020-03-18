Плющев: Непонятны действия Умарка и Ко, которые улетели домой. Не нужно делать из КХЛ туристическое агентство

Заслуженный тренер России Владимир Плющев удивлен действиями некоторых легионеров, выступающих в КХЛ, которые в связи с приостановлением плей-офф решили отбыть на родину.

— Для меня вообще не понятны действия Умарка и Ко, которые улетели домой, — сказал Плющев. — Они играют в нашей лиге и они должны придерживаться правилам и положениям. У всех игроков контракты до 30 апреля и до этой даты они должны быть в расположении своего клуба. Если руководство клуба их отпустило — уже другой вопрос. В России не настолько критическая ситуация, как во многих других странах и я не понимаю, чем эти хоккеисты руководствовались. Исполнение контракта — закон. Не нужно делать из КХЛ туристическое агентство. Пока не будет принято решение лиги — «солдаты» должны быть на своих местах, «поле боя» покидать не должны до приказа. В НХЛ подобного нет. Чемпионат приостановился, все ждут продолжения и никто никуда не улетает.