Плотников попрощался с болельщиками СКА

Бывший нападающий СКА Сергей Плотников, который был обменян в «Амур», попрощался с болельщиками из Санкт-Петербурга.

— С самого детства меня периодически спрашивают: «Сергей, а сложно ли быть профессиональным хоккеистом?» И вроде бы все ждут рассказ о многочисленных травмах, длительных восстановлениях, перелетах, конкуренции, но все это не то... — написал Плотников в Instagram. — Не то для меня! Для меня сложно оставлять часть себя в команде, в городе, а как иначе? Иначе хорошим хоккеистом не будешь, хорошим человеком... В этой команде я оставил, наверное, даже не одну! Спасибо клубу! Спасибо гостеприимному Санкт-Петербургу! И конечно спасибо болельщикам, которые помогали и подгоняли меня каждую игру. Вы сила СКА.