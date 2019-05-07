Нападающий Джефф Плэтт подписал двухлетнее соглашение с "Автомобилистом", сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

У игрока есть белорусский паспорт и он не считается легионером в КХЛ.

В сезоне-2018/2019 33-летний Плэтт принял участие в 64 матчах за "Йокерит" и набрал 24 (11+13) очка за результативность.

Также "Автомобилист" подписал защитника Николай Тимашов. Двусторонний контракт с хоккеистом рассчитан на два года.

В прошлом сезоне Тимашов выступал за "Нефтехимик". На его счету 46 матчей в КХЛ и 2 результативные передачи.