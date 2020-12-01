Питерс: «Давления со стороны руководства не чувствую, хотя очень неприятно проигрывать шесть матчей подряд»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (0:1 ОТ).

«Мы не реализовали много возможностей, не забросили нужную шайбу. Соперник очень хорошо сыграл на отскоках, а мы не смогли забросить с подбора. Не получилось и забросить в большинстве, особенно последний розыгрыш, когда у нас были шансы. Соперник очень хорошо подготовился, было много борьбы в средней зоне. Нам приходилось совершать много действий без шайбы.

Никакого давления со стороны руководства я не чувствую. Хотя очень неприятно проигрывать шесть раз подряд. Увы, мы дважды проиграли в овертайме. Такие моменты бывают, приходится проходить через непростые ситуации. Приятные моменты – возвращение Холланда и Мамкина. Я очень многое узнал о своей команде за эти матчи», – приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ.