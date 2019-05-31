Пелагея мощно исполнила на награждении ЦСКА песню про коня. Зал был в безумном восторге

Певица Пелагея исполнила песню про коня на награждении ЦСКА. Эту композицию с восторгом встретил зал.

Исполнительниц является супругой форварда ЦСКА Ивана Телегина. Московские армейцы в минувшем сезоне выиграли Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии "Авангард" (4-0).

Пелагея поет на вечере ЦСКА pic.twitter.com/7XAXZYvtbt — СЭ Хоккей (@hockey_se) May 30, 2019

Пелагея исполняет символическую песню про КОНЯ 🐎 🔴🔵 pic.twitter.com/IU7uDwCU4w — СЭ Хоккей (@hockey_se) 30 мая 2019 г.

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