00:40 | Хоккей — КХЛ

Пелагея мощно исполнила на награждении ЦСКА песню про коня. Зал был в безумном восторге

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Певица Пелагея исполнила песню про коня на награждении ЦСКА. Эту композицию с восторгом встретил зал.

Исполнительниц является супругой форварда ЦСКА Ивана Телегина. Московские армейцы в минувшем сезоне выиграли Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии "Авангард" (4-0).

 

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https://twitter.com/hockey_se/status/1134195417783160839

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