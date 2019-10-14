Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ определила лауреатов шестой недели турнира в четырех номинациях, сообщает официальный сайт КХЛ.

Лучшим вратарем признан Эдвард Паскуале («Барыс»), одержавший две гостевые победы, одну из них на ноль и пропустивший в этих поединках лишь одну шайбу. Он отразил 98,39% бросков (лучший показатель недели), безголевая серия Паскуале продолжается и составляет 85 минут 11 секунд.

Лучшим защитником признан Микко Лехтонен («Йокерит»), вместе с командой одержавший победы в трех матчах и забросивший в них две шайбы. Гол в поединке против «Сочи» стал победным.

Лучшим нападающим признан Мартин Бакош («Адмирал»), вместе с командой одержавший победы в трех матчах (в том числе двух гостевых) и набравший в них 5 (3+2) очков. Форвард абивал голы в каждом из матчей недели, шайба в ворота «Нефтехимика» стала победной.

Лучшим новичком признан защитник Даниил Мисюль («Локомотив»), в трех матчах (в том числе одном гостевом) одержавший вместе с командой две победы. В поединке против «Куньлунь Ред Стар» 18-летний защитник ярославского клуба забросил шайбу, ставшую в итоге победной.

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